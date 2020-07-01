Son dakika haberleri... Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Son dakika haberine göre İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,6940 liradan güne başladı.
01.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:22
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,6940 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8530 liradan alınan dolar, 6,8550 liradan satılıyor. 7,6920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6940 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8560 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6880 lira olmuştu.
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Kaynak: AA