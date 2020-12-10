Son dakika haberleri: Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim."
10.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:32
Son dakika haberi... Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim."
Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay