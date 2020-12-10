Son dakika haberleri: Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim."
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Son dakika haberleri: Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim."

10.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:32
Son dakika haberleri: Şentop:

Son dakika haberi... Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim."

Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:32:25. #1.15#
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