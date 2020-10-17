Son dakika haberleri... Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar

17.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:45
Son dakika haberleri... Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar

Son dakika politika haberi... TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" dedi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Şentop, "Haydut devlet Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum siviller hedef alındı. Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Şentop Engin Yıldırım Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Yasmin Erbil Yavuz Bingöl İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Kabak Şenol Güneş Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Füze Adana Saldırı Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 10:45:25. #1.15#
title