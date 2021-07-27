Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser ve beraberindeki parlamento heyetiyle ilk önce Haydar Aliyev'in anıt mezarını ziyaret ederek, çelenk koydu ve dua etti.

Ardından Şehitler Hıyabanı'na geçen Şentop ve beraberindekiler, şehit anıtlarına karanfiller koyup çelenk bıraktı.

Mustafa Şentop, mevkidaşları Gafarova ve Kaiser'le Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Anıta çelenk koyan Şentop, Şehitlik Defteri'ni de imzaladı. TBMM Başkanı Şentop, deftere şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz;

103 sene önce bu topraklarda Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte tarihe geçen kahramanlıklar sergileyerek şehitlik mertebesine eriştiniz. Ebedi istirahatgahınızda huzur içinde izzetle yaşayın.

Azerbaycan'ın egemenliği ve topraklarının bütünlüğü uğruna vermiş olduğunuz cansiperane mücadele ile şanlı bir kardeşlik destanı yazdınız. Uğruna şehit düştüğünüz bu topraklarda 'bir millet iki devlet' şiarıyla vücut bulan Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ilelebet var olmaya devam edecektir.

Aziz hatıranızı hürmet ve minnetle anıyor, huzurunuzda işgal altındaki topraklarını azat etme uğruna şehit düşen Azerbaycan'ın kahraman evlatlarını ve bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cenabıhak, şehadetinizi makbul, makamınızı ali, davanızı baki eylesin."

Şentop, şehitlikten ayrılışında gazetecilerin soruları üzerine, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı'nın ilkini gerçekleştireceklerini belirtti.

Daha sonra üç ülke arasındaki ilişkileri devlet başkanları düzeyinde, daha güçlü hale getirecek uluslararası bir mekanizmanın oluşacağını ve bunun da önemli bir adımını burada gerçekleştireceklerini dile getiren Şentop, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan birliğinin, dostluğunun ve kardeşliğinin çok özel olduğunu vurguladı.

Mustafa Şentop, bu birlikteliğin kurumsal bir yapıya kavuşmasını arzu ettikleri için toplantının önemli olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, bu programın ardından Şuşa şehrine geçeceklerini ifade etti.

Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Yener Demet Akalın
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:29:06. #1.15#

title