Son dakika haberleri: Senegalli ünlü tarihçi Iba Der Thiam hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Senegalli ünlü tarihçi Iba Der Thiam hayatını kaybetti

01.11.2020 05:15 | Son Güncelleme: 01.11.2020 05:18
Son dakika haberleri: Senegalli ünlü tarihçi Iba Der Thiam hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Senegal'in önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam hayatını kaybetti.

Senegal'in önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 83 yaşındaki Thiam, başkent Dakar'daki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Ülkenin en önemli tarihçilerinden kabul edilen Thiam, 1983'ten 1988'e kadar Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunda (UNESCO) da çeşitli görevler üstlenen Thiam, 2000'de cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Thiam, Anadolu Ajansının 2017'de hayata geçirdiği "Yükselen Afrika" projesinin Senegal ayağına da katkı sağlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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