Son dakika haberleri: Senegal'de halk, Fransız sömürgecilerin kalıntılarını istemiyor
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Son dakika haberleri: Senegal'de halk, Fransız sömürgecilerin kalıntılarını istemiyor

Son dakika haberi... ABD'de polisin Afro-Amerikalı George Floyd'u öldürmesinin ardından Avrupa ve ABD'de birçok sömürgeci ismin heykelinin yıkılması, 400 yıl sömürge yönetiminde kalan Senegal'e de yansıdı.

Son dakika haberleri: Senegal'de halk, Fransız sömürgecilerin kalıntılarını istemiyor
13.06.2020 03:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 04:09

ABD'de polisin Afro-Amerikalı George Floyd'u öldürmesinin ardından Avrupa ve ABD'de birçok sömürgeci ismin heykelinin yıkılması, 400 yıl sömürge yönetiminde kalan Senegal'e de yansıdı.

Senegal'in kuzeyinde bulunan ve Fransız sömürge yönetiminin başkentliğini yapmış Saint Louis kenti halkı, sömürge valisi Louis Faidherbe'in şehrin merkezindeki heykelinin kaldırılmasını istiyor.

Halk ayrıca, Faidherbe Köprüsü'nün isminin değiştirilerek yerine nisan ayında vefat eden Saint Louis kökenli gazeteci ve komedyen Alioune Badara Diagne'nin adının verilmesini talep ediyor.

Ülkenin önemli tarihçilerinden Cheikh Diakite ulusal basına yaptığı açıklamada, "Faidherbe Louis'in heykeli ve ismi Saint Louis kentinde durdukça Senegal için utanç kaynağı olur." ifadesini kullandı.

Diakite, ülkenin gelecek nesillerine bırakılacak semboller ve referansların iyi seçilmiş olması gerekenler olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin batısındaki liman kenti Bristol'da ırkçılık karşıtı göstericiler, pazar günü köle taciri Edward Colston'un (1636-1721) heykelini iple çekerek devirmiş ve denize atmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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