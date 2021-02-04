Son dakika haberi... Şemdinli'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Şemdinli'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

04.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:52

Son dakika haberleri: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği belediye binası önünde çıkan yangını söndüren ekipler, daha sonra depremde beton yığınları arasında kalan yaralıyı kurtardı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası kaza ve doğal afete karşı hazırlıklı amacıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Saklı, şöyle konuştu:

"Deprem senaryosunda bacağı kırılan bir vatandaşın kurtulmasıyla ilgili bir çalışma vardı. Belediye binasının önünde çıkan yangın, ekiplerimiz tarafından söndürüldü. Güzel bir çalışma oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Son dakika haberi... Şemdinli'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı
Son dakika haberi... Şemdinli'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı
Son dakika haberi... Şemdinli'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı
Son dakika haberi... Şemdinli'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Deniz Türüç Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Şemdinli'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:52:06. #1.14#
title