Son dakika haberi... Şemdinli'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

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Son dakika haberleri: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği belediye binası önünde çıkan yangını söndüren ekipler, daha sonra depremde beton yığınları arasında kalan yaralıyı kurtardı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası kaza ve doğal afete karşı hazırlıklı amacıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Saklı, şöyle konuştu:

"Deprem senaryosunda bacağı kırılan bir vatandaşın kurtulmasıyla ilgili bir çalışma vardı. Belediye binasının önünde çıkan yangın, ekiplerimiz tarafından söndürüldü. Güzel bir çalışma oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz