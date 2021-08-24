Son dakika haberleri! Selzede vatandaştan Bakan Pakdemirli'ye: "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor"
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Son dakika haberleri! Selzede vatandaştan Bakan Pakdemirli'ye: "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor"

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Selzede vatandaştan Bakan Pakdemirli'ye: "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor" Bakan Pakdemirli, afet bölgesinde incelemelerde bulundu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afet bölgesinde dere yataklarında devam eden çalışmaları inceledi.

Selzede vatandaştan Bakan Pakdemirli'ye: "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor"

Bakan Pakdemirli, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afet bölgesinde dere yataklarında devam eden çalışmaları inceledi. Bakan Pakdemirli ile sohbet eden selzede vatandaş ise çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunarak, "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor" dedi.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Sınarcık Mahallesi'nde yapımı devam eden köprü ve diğer çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeleri sırasında çalışan ekiplere kolaylık dileyen Bakan Pakdemirli, ardından yolda karşılaştığı araç sürücülerine de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"Onlar yalan konuşuyor"

Bu sırada Bakan Pakdemirli, selzede Havva Bayraktar ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin. Çok seviyorum onu, çok görmek istiyorum. İnşallah gelip de buraya görüşürüz kendisiyle. Bize bir sizden fayda var, onlar boşuna konuşuyor, yalan yalan konuşuyorlar. Onlar hep yalan konuşuyor, onlara kimse inanmasın. Saman altında su yürütüyorlar. Sizleri gördüm çok iyi oldum. Vallahi biraz rahatladım" dedi.

Bayraktar, sel sırasında yaşadığı korku dolu anları Bakan Pakdemirli'ye anlattı.

"Cumhurbaşkanımıza dua edin"

Vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Pakdemirli ise, "Rabbim çaresiz dert vermesin, çare ile olan dertlerin hepsini bizler hallederiz. Allah yardımcınız olsun, Cumhurbaşkanımıza dua edin. O da buraya gelecek inşallah. Daha öncesinden geldi, yine gelecek inşallah. Önemli olan canınıza bir şey olmaması, tekrardan geçmiş olsun" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'ye incelemeleri sırasında selzede bir vatandaş erik ve fındık ikram etti. İkramları geri çevirmeyen Bakan Pakdemirli, vatandaşların taleplerini dinleyerek bölgeden ayrıldı.

Son dakika haberleri! Selzede vatandaştan Bakan Pakdemirli'ye: 'Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor'
Son dakika haberleri! Selzede vatandaştan Bakan Pakdemirli'ye: 'Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor'
Son dakika haberleri! Selzede vatandaştan Bakan Pakdemirli'ye: 'Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor'
Son dakika haberleri! Selzede vatandaştan Bakan Pakdemirli'ye: 'Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

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