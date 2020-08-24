Son dakika haberleri | Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (4)
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Son dakika haberleri | Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (4)

Bir son dakika haberine göre ŞEHİT BABASINI ASKER SELAMIYLA UĞURLADIGiresun'daki sel felaketinde şehit olan uzman jandarma 7'nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Son dakika haberleri | Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (4)
24.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:38

ŞEHİT BABASINI ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan uzman jandarma 7'nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun Valisi Enver Ünlü, askeri erkan, kent protokolü, şehit eşi Hamide, çocukları Alperen, Semra Nur ve Şeyda Ülkü Çıtır, şehit babası Namık Çıtır ve şehit yakınları katıldı. Duaların okunduğu törende, şehidin oğlu Alperen Çıtır (11), babasının cenazesinin getirilmesi sırasında ayağa kalkarak asker selamı verdi. Şehit eşi ve çocukları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Eşi Hamide Çıtır, "Beni de yanına götür" diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Erdem Çıtır'ın cenazesi, askerler tarafından omuzda taşınıp memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesine götürülmek üzere askeri helikoptere nakledildi. Şehit Uzman Çavuş Çıtır, Ordu'nun Çamaş ilçesinde saat 14.30'da düzenlenecek ceneaze töreninin ardından toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

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