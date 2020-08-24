Son dakika haberleri... Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (2)
Gelen son dakika haberine göre CAN KAYBI 7'YE ÇIKTIGiresun'daki sel felaketinde, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu.
24.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:21
CAN KAYBI 7'YE ÇIKTI
Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 7'ye yükselirken, 9 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
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Kaynak: DHA