Son dakika haberleri! Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (13) Son dakika haberi: DERELİ'DE SEL BÖYLE GELMİŞGiresun'un Dereli ilçesinde derenin taştığı o anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

DERELİ'DE SEL BÖYLE GELMİŞ Giresun'un Dereli ilçesinde derenin taştığı o anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Taşan derenin ilçe merkezine girdiği anlarda bazı vatandaşların panikle kaçmaya çalıştığı, bazılarının ise otomobilleri ile ilçeden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: DHA