Son dakika haberleri! Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (13)

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Son dakika haberi: DERELİ'DE SEL BÖYLE GELMİŞGiresun'un Dereli ilçesinde derenin taştığı o anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.
24.08.2020 22:56 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:59
DERELİ'DE SEL BÖYLE GELMİŞ
Giresun'un Dereli ilçesinde derenin taştığı o anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Taşan derenin ilçe merkezine girdiği anlarda bazı vatandaşların panikle kaçmaya çalıştığı, bazılarının ise otomobilleri ile ilçeden uzaklaştığı görüldü.
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Kaynak: DHA