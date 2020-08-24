Son dakika haberleri... Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 10 kişi aranıyor -1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 10 kişi aranıyor -1

Son dakika haberine göre Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 10 kişi aranıyorGİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, sel ve heyelan sonucu 2'si asker 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü Dereli ilçesi ve çevre ilçelerde selin izleri silinmeye çalışılıyor.

24.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:32

Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 10 kişi aranıyor

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, sel ve heyelan sonucu 2'si asker 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü Dereli ilçesi ve çevre ilçelerde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler, sel felaketinde 3'ü jandarma personeli kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Gece boyu şiddetini artıran yağmur sonrası Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Dere çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

YOL ÇÖKTÜ, 5 EKİPLİK JANDARMA ARACI SELE KAPILDI

Yağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Tirebolu-Doğankent yolunda, içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın, menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmalarında 2'nci jandarma görevlisinin de cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 6'ya yükseldi. Bölgeden 4 kilometre uzaklıkta dere yatağında ulaşılan, evli ve 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın (44) cenazesi, düzenlenecek törenle memleketi Ordu'ya uğurlanacak.

KAYIPLAR ARANIYOR

Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin 3'ü jandarma 10 kayıp kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, 2 uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede dronla havadan tarama yaparak, çalışmalara eşlik edecek. Bölgede JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3'er kilometrelik alanlara bölünerek devam edecek.

GECE TEDİRGİN GEÇTİ

Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de halk, geceyi tedirgin geçirdi. İlçede yaşayan Aycan Kahraman, 'Yağmur sularının evin altına girdiğini gördüğümüz gibi hemen binamızı terk ettik. Kaynımızın evine gittik daha sonra evimizin yıkıldığını öğrendik. Bugün de burada bekliyoruz, hava kararınca yine kaynımın evine gideceğiz" dedi.

Murat Tomak ise "Yağmurun şiddetini artırması ile beraber eve su girmeye başladı, saat 21 civarlarında. Biz de evi terk ettik sonrasında binanın yıkılmasını izledik. Apartmanımızda 15 kişi vardı. Dün geceyi yakınımızın evinde geçirdik, bazılarımız arabada kaldı. Bu gece de yine öyle geçirdik? diye konuştu.

Sinan Şahin de 'Evimiz hemen ana cadde üzerinde yer alıyor. Yağmur yağarken evimizde korku dolu anlar yaşadık. Yağmur şiddetini biraz daha artırsaydı evlerimiz de giderdi. Korkuyla ilk geceyi geçirdik. Bugün de yine aynı korkuyla evimizde mecbur kalıyoruz. Elektrik yok, su yok, yardım bekliyoruz' dedi.

MUM SATILAN DÜKKAN BULAMADI

Evden çıkıp, Dereli sokaklarında mum bulmak için dükkan dükkan dolaşan Ümmühan Akkoç da "Elektrik yok, su yok. Belki dükkanlarda mum bulurum, diye dışarı çıktım ama ortada dükkan kalmamış. Çok korkunç bir geceydi, her yer mahvoldu, evlerimizde korku içinde bir gece geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 10 kişi aranıyor -1

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti Magazin
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı Güncel
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
'Laf attın' kavgası bir genci hayattan kopardı
"Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı
Paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı
Paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Hacı Bektaş Veli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Kozan İzmir Adana
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 10 kişi aranıyor -1 - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 10:23:36. #1.14#
title