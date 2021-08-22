SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA BİR DÜKKANIN YIKILMA ANI KAMERADA

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği sele dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği sele dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Selin vurduğu Ayancık Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte, 11 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Sel nedeniyle Ayancık Sanayi Sitesi, sular altında kaldı ve birçok dükkan yıkıldı. İlçedeki çalışmalar devam ederken, sele dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.

'ALLAH'IM SEN YARDIM ET'

Selden en çok etkilenen Ayancık Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın dakikalar içinde yıkıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, debisi yükselen Ayancık Çayı'nın kenarındaki dükkanın büyük bölümü, sel sularının şiddetiyle yıkılırken, o anları cep telefonuyla kaydeden kişinin, 'Sanayi sitesinde bir dükkan daha gidiyor. Dükkan yıkılıyor. Allah'ım sen yardım et. Durum çok kötü' dediği duyuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı