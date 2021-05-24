Son dakika haberleri: Selin kapattığı Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
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Son dakika haberleri: Selin kapattığı Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Son dakika haberleri: Selin kapattığı Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sel nedeniyle trafiğe kapanan Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Sel nedeniyle trafiğe kapanan Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ağrı Dağı'ndaki şiddetli sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için ekipler gece boyunca çalışma yürüttü.

Karayolları 184. Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile sel sularının kara yoluna getirdiği toprak ve kayaları temizledi. Kapanan kara yolu, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise sulama kanalları ve menfezleri açarak arazilerde biriken sel sularının Türkiye-Ermenistan sınırındaki Aras Nehrine tahliyesini gerçekleştirdi.

Bölgede selin etkisinden dolayı zarar gören alanlarda çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberleri: Selin kapattığı Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Son dakika haberleri: Selin kapattığı Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Son dakika haberleri: Selin kapattığı Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Son dakika haberleri: Selin kapattığı Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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