Son dakika haberleri: Selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı'nı doldurdu
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Son dakika haberleri: Selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı'nı doldurdu

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı'nı doldurdu Üst kapakları açılan barajdaki su kontrollü şekilde veriliyor Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası dağlardan kopan ağaçlar Kirazlı Barajı'nın giriş kısmını doldurdu.

Selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı'nı doldurdu

Üst kapakları açılan barajdaki su kontrollü şekilde veriliyor

BARTIN - Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası dağlardan kopan ağaçlar Kirazlı Barajı'nın giriş kısmını doldurdu. Geniş alana yayılan odun parçaları drone ile havadan görüntülendi.

Kentin Ulus ilçesinde önceki gün yaşanan sel felaketinde yaralar sarılıyor. Bir taraftan da hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Selin getirdiği ağaçlar ise Kirazlı Barajı'nın giriş bölümünü adeta kapattı. Baraj suyunun üzeri tamamen odun parçaları ile kaplandı.

Öte yandan üst kapakları açılan barajdaki su kontrollü şekilde dereye veriliyor.

Son dakika haberleri: Selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı'nı doldurdu
Son dakika haberleri: Selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı'nı doldurdu
Son dakika haberleri: Selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı'nı doldurdu
Son dakika haberleri: Selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı'nı doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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