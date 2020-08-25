Son dakika haberleri... Selin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor - Halk eğitim merkezi binasının yıkımı Son dakika gündem haberine göre Giresun'un Dereli ilçesindeki halk eğitim merkezinin yıkım çalışmaları GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Giresun'un Dereli ilçesindeki halk eğitim merkezinin yıkım çalışmaları GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaynak: AA