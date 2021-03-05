Son dakika haberleri! Selimiye Camisi sis altında gözden kayboldu
Son dakika gündem haberi: Edirne'de yoğun sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi çevresinde görüş mesafesi azaldı.
Edirne'de yoğun sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi çevresinde görüş mesafesi azaldı.
Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte zorlandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.
Kentin simgesi Selimiye Camisi sis altında gözden kayboldu. Tarihi köprüler siste güzel görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ettiklerini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci