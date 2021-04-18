Son dakika haberleri! Selimiye Camisi'nin UNESCO'ya girişinin 10. yıl dönümünde atletler cami çevresinde10 tur attı

Son dakika haberler... Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 10. yıl dönümünde 10 atlet cami etrafında 10 tur atarak farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 10. yıl dönümünde 10 atlet cami etrafında 10 tur atarak farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB), Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ve Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (TRAKDOSK), tarafından düzenlenen etkinlik öncesi Selimiye önünde toplanan atletler ısınma hareketleri yararak koşuya hazırlandı. Saat 10.00'da başlayan koşuda, 10 atlet cami etrafında 10 tur attı.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirtti.

Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 10. yılında 10 atletle cani etrafında 10 tur atarak farkındalık yaratmak istediklerini anlatan Akdağ, "Selimiye'nin UNESCO'ya girişi sadece Selimiye açısından değil, ülkemiz ve Edirne açısından da önemli bir kazanım. Ülkemiz turizmine ciddi katkılar sağladığını düşünüyorum. Temennimiz daha çok eserimizin kültür miras listesine alınması" dedi.

"10 atletimiz cami etrafında 10 atacak"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ise bugün 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü olduğunu, bu anlamda böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın kültürel mirası olan Selimiye'nin UNESCO'ya girişinin 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Bacıoğlu, "Sosyal mesafe kuralına uyarak 10 atletimiz cami etrafında 10 atacak. İnşallah ilerleyen günlerde salgınla başa çıkma mücadelemizi kazanırız ve Selimiye'yi milyonlarca turistin ziyaret ettiği günler gelir." dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turistlik şehirlerinden birinin Edirne olduğunu aktaran Bacıoğlu, pandemi öncesi ortalama 5 milyon turistin kenti ziyaret ettiğini anlattı.

Bacıoğlu, salgının sona ermesi halinde 2022 yılında 5 ile 10 milyon turistin Selimiye Camisi'ni ziyaret etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin