Son dakika haber! Selimiye Camisi'ne asılan "Şifa senden ya Şafi" yazısı geceyi aydınlattı

Bir son dakika haberine göre Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi minarelerine takılan "Şifa senden ya Şafi" yazan mahyalar yakıldı.