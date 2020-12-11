Son dakika haberleri... Selimiye Camii'nde, 'yağmur duası'
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Son dakika haberleri... Selimiye Camii'nde, 'yağmur duası'

11.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:27
Son dakika haberleri... Selimiye Camii'nde, 'yağmur duası'

Son dakika haberi: EDİRNE'de, tarihi Selimiye Camii'nde Cuma namazının ardından kuraklığa karşı yağmur duası yapıldı.

EDİRNE'de, tarihi Selimiye Camii'nde Cuma namazının ardından kuraklığa karşı yağmur duası yapıldı.

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii'nde cemaat, Cuma namazından sonra yağmur duası yaptı. Duadan önce minberde suyun kullanımı ve kuraklığa dikkat çeken hutbeyi okuyan cami imamı Yusuf Serenli, "İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi, son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum" dedi.

Cemaat, yağmur yağması için okunan duaya hep birlikte ellerini semaya kaldırıp eşlik etti.

Son dakika haberleri... Selimiye Camii'nde, 'yağmur duası'
Son dakika haberleri... Selimiye Camii'nde, 'yağmur duası'
Son dakika haberleri... Selimiye Camii'nde, 'yağmur duası'
Son dakika haberleri... Selimiye Camii'nde, 'yağmur duası'
Son dakika haberleri... Selimiye Camii'nde, 'yağmur duası'
Son dakika haberleri... Selimiye Camii'nde, 'yağmur duası'
Son dakika haberleri... Selimiye Camii'nde, 'yağmur duası'
Son dakika haberleri... Selimiye Camii'nde, 'yağmur duası'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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