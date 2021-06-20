Son dakika haberleri! Sele kapılan otomobil çamura gömüldü

Son dakika gelişmesine göre AYDIN'ın Köşk ilçesinde sağanak yağmurun ardından oluşan sel sularına kapılan otomobil sürüklendi.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde sağanak yağmurun ardından oluşan sel sularına kapılan otomobil sürüklendi. Sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, araç ise yarısına kadar çamura gömüldü.

Kırsal Başçayır Mahallesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı evleri su bastı ve maddi hasara neden oldu. Sağanak sırasında yolda seyir halinde olan bir otomobil ise sele kapılarak sürüklendi. Selin sürüklediği ve yarısına kadar çamura gömülen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Mahalleye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su ve toprağa gömülen araç iş makinesi yardımıyla kurtarılırken, su basan evdeki kişilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Ekipleri de iş makineleriyle selin yaşandığı mahallede temizleme çalışmalarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan