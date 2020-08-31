Son dakika haberleri! Selden zarar gören esnafa 50 bin liraya kadar olan zararları hibe olarak verilecek
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Son dakika haberleri! Selden zarar gören esnafa 50 bin liraya kadar olan zararları hibe olarak verilecek

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketine maruz kalan esnaflara müjde vererek "Tüm esnaflarımıza yapılan çalışma ile 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı TESKOMB aracılığı ile hibe olarak verilecektir.

Son dakika haberleri! Selden zarar gören esnafa 50 bin liraya kadar olan zararları hibe olarak verilecek
31.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketine maruz kalan esnaflara müjde vererek "Tüm esnaflarımıza yapılan çalışma ile 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı TESKOMB aracılığı ile hibe olarak verilecektir. Bunun geri ödemesi yok" dedi.

Selin başlangıcından bu yana Giresun'a çeşitli bakanlıkların 73 milyon TL ödenek gönderdiğini kaydeden Erdoğan, "Dün gece imzaladığım bir kararla tek seferde 20 milyonluk kaynağı AFAD'a aktardık. İlçe kaymakamlıklarımıza ve belediye başkanlıklarımıza 13 milyon lira kaynak tahsis ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız afetten zarar gören yerlerde mücbir durum ilan etmiş beyannameleri ve ödemeleri ertelemiştir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Halk Bankası'ndan çiftçilere kullandırdığı hazine destekli kredilerin ödemeleri de ötelenmiştir. Sel felaketine maruz kalan esnaflarımıza burası esnaflarımız için çok önemli tüm esnaflarımıza yapılan çalışma ile 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı TESKOMB aracılığı ile hibe olarak verilecektir. Yani bu ne demektir TESKOMB bu parayı esnaf kardeşlerimizin hesabına yatırıyor. Esnaf kardeşlerimiz bütün masraflarını bununla karşılama imkanını bulacak. Bunun geri ödemesi yok" diye konuştu.

Afetten zarar gören KOBİ'ler ve belediyeler için de desteklerini açıklayan Erdoğan "100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca sunulmuştur. Belediyelerin İlbank'a olan borçlarının ödemeleri 6 ay süreyle tehir edilmiştir. Afetten zarar gören tüm belediyelere alt yapı çalışmaları için İlbank tarafından 25 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Üreticilerimize verilecek tarımsal destekleme ödemeleri erkene alınarak 8 milyon lira ödeme yapılmıştır. TMO fındık alım tarihini bir hafta öne çekmiş, alım noktası sayısını arttırmıştır. Üreticilerimizin ödemeleri aynı hafta içinde yapılmaktadır" diye konuştu.

(Ersen Küçük - Ozan Köse - Gökmen Şahin/İHA)

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Kaynak: İHA

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