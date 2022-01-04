Son dakika haberleri... Selden etkilenen Uzunköprü'deki derelerle ilgili çalışma yapılması önerisi

Uzunköprü ilçesinde geçen hafta yaşanan selden zarar gören yerlerdeki derelerin ıslahıyla ilgili çalışma yapılması gerektiği bildirildi.

İl Genel Meclisinin 2. birleşimi yapıldı.

Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, burada yaptığı konuşmada, DSİ'nin Uzunköprü ilçesindeki derelerle ilgili geniş bir çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Sağanak nedeniyle bölgede hem tarım arazilerinin hem de bazı yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü anımsatan Geçmiş, gerekli hasar tespit çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Üstün de 4 günde Uzunköprü ilçesine 134 kilogram yağış düştüğünü anlattı.

Üstün, Ömerbey ve Danişment köylerinde su baskını nedeniyle hasar oluştuğunu, Ömerbey köyünde bir vatandaşın 70 küçükbaş hayvanının telef olduğunu aktardı.

Birçok siyasinin bölgeye gelerek sosyal medyada fotoğraf paylaştığını belirten Üstün, "Bu bölgelerde daha önce taşkın, su baskını meydana geldi. Hasarlar giderilir ancak bu bölgedeki derelerin ıslahıyla ilgili daha iyi bir çalışma yapılması gerekiyor." dedi.

İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut ise devletin tüm kademelerinin bölgede görev yaptığını anlattı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve milletvekillerinin incelemelerde bulunduğunu dile getiren Akbulut, "Devletimizin tüm kurumları vatandaşının yanındadır. Hasar tespit çalışmaları sonrası vatandaşlarımızın yaraları sarılıyor." dedi.

Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyon Başkanı İsmail Aliş, komisyon raporu sunumunda, Edirne ve ilçelerinde sağanak nedeniyle sel afetlerinin yaşandığını söyledi. Afetlerde Afad'ın vatandaşlara yardımcı olduğunu belirten Aliş, herkesin AFAD gönüllüsü olarak bu eğitimi alması gerektiğini vurguladı.

Aliş, Edirne genelinde 1966 AFAD gönüllüsünün olduğunu kaydetti.

AFAD gönüllüsü ve İl Genel Meclisi Üyesi Tamer Karadağ ise AFAD'ta eğitim aldığını belirterek, "Bilmediğim, hayat kurtaracak birçok şeyi eğitimlerde öğrendim. e-Devlet'ten yapacağınız başvuru ile 5 dakika içerisinde gönüllü olabiliyorsunuz." diye konuştu.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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