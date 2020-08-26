Son dakika haberleri | - Selde mahsur kalan sürücü bir saatlik çabanın sonunda kurtarıldı Son dakika haberleri... - Selde mahsur kalan sürücü bir saatlik çabanın sonunda kurtarıldı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yükselen sel suları nedeniyle yol ortasında mahsur kalan sürücü, bir saat süren çabanın ardından kurtarıldı.

- Selde mahsur kalan sürücü bir saatlik çabanın sonunda kurtarıldı

PEKİN - İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yükselen sel suları nedeniyle yol ortasında mahsur kalan sürücü, bir saat süren çabanın ardından kurtarıldı.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlarda nehir sularının yükselmesi sonucu kamyon sürücüsü yol ortasında aracıyla mahsur kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yükselen suların biraz da olsa azalmasıyla kolları sıvadı. İtfaiye aracı ile sürücüye yaklaşan ekipler, kamyonun üzerine çıkarak bekleyen sürücüye merdiven uzattı. Kurtarma ekibi, bir saat süren başarılı çalışması ile sürücüyü kurtardı.

Kaynak: İHA