Son dakika haberleri... Selde kurtarılan yavru köpeğe 'Mucize' ismi verildi
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Son dakika haberleri... Selde kurtarılan yavru köpeğe 'Mucize' ismi verildi

Son dakika haberleri... Selde kurtarılan yavru köpeğe 'Mucize' ismi verildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki selde kurtarılan yavru köpeğe 'Mucize' adı verildi.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki selde kurtarılan yavru köpeğe 'Mucize' adı verildi. Veteriner hekim Muhammet Coduroğlu, "Mucize, 8 kardeşten tek kurtulandı. Sağlığı çok iyi" dedi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış sonrası yaşanan sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde yıkıma neden oldu. En çok Bozkurt'ta etkili olan selde 70 kişinin yaşamını yitirdi, 10 kişi de kayboldu. Ezine Çayı'nın taşmasıyla oluşan selde onlarca sokak hayvanı da öldü. Selden sonra başlatılan arama kurtarma çalışmalarında mahsur kalan insanların yanı sıra çok sayıda köpek, kedi ve kuş gibi hayvanlar da kurtarıldı. Arama Kurtarma Derneği ekipleri (AKUT) tarafından yapılan aramada balçıkta 8 yavru köpek fark edildi. Yaşayan tek yavru, kurtarılıp veteriner hekim Muhammet Coduroğlu'na teslim edildi. Tedaviye alınan yavru köpeğe, 8 kardeşten tek kurtulan olması nedeniyle 'Mucize' ismi verildi.

'SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ'Veteriner hekim Muhammet Coduroğlu, ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki İnebolu ilçesinde görev yaptığını, selin ardından bölgeye gönüllü olarak geldiğini söyledi. Bölgede mahsur kalan insanların yanı sıra sokak hayvanlarının kurtarılmasına da çalıştıklarını belirten Coduroğlu, bağlı olan hayvanların selde hayatını kaybettiğini söyledi. Coduroğlu, bir arkadaşının baktığı 8 yavru köpekten sadece birinin kurtarıldığını söyleyerek, "Diğer 7 kardeşin suda hayatını kaybettiğini öğrendik. Anneleri de selde kayboldu. Bu arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan köpeklerden birisi. Sağlık durumu çok iyi. Sağ olsun Kastamonu Veteriner Hekimler Odası, Kastamonu Belediyesi köpeklerimize sahip çıkıyor. Burada çok sokak hayvanı vardı. Biz burada kurtarılan sokak hayvanlarının bütün tedavilerini üstlendik" diye konuştu.

Köpeğe 'Mucize' adını verdiklerini belirten Coduroğlu, "Mucize 8 kardeşin içinden tek kurtulan hayvanımız. O yüzden ismini 'Mucize' koyduk. Sağlık durumu çok iyi" dedi.


Son dakika haberleri... Selde kurtarılan yavru köpeğe 'Mucize' ismi verildi
Son dakika haberleri... Selde kurtarılan yavru köpeğe 'Mucize' ismi verildi
Son dakika haberleri... Selde kurtarılan yavru köpeğe 'Mucize' ismi verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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