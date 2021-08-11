Son dakika haberleri | Selde köprü yıkıldı, araçlar içindeki yolcularla dereye düştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Selde köprü yıkıldı, araçlar içindeki yolcularla dereye düştü Biri ticari taksi 2 araç dere yatağına düştü Dere yatağına düşen vatandaşları çevredekiler kurtardı Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde sel nedeniyle bir köprü çöktü.