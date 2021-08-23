Son dakika gündem: SELİN VURDUĞU AYANCIK SANAYİ SİTESİ'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
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Son dakika gündem: SELİN VURDUĞU AYANCIK SANAYİ SİTESİ'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sinop'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği sel anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği sel anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Selin vurduğu Ayancık Sanayi Sitesi'nin sular altında kaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anları cep telefonuyla kaydeden kişinin, "Su 1 metre oldu, arabalar yüzmeye başladı. Su gittikçe yükseliyor. Allah'ım, bu nedir" dediği duyuluyor.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Ayancık Sanayi Sitesi'nde mermer dükkanı bulunan Bülent Uygun, afet anında yaşadıklarını anlattı. Uygun, "Sabah saatlerinde dükkandaydık. Bir anda sular yükselmeye başladı. Arabaya binene kadar su 30 santimetre oldu. Arabayla sokağın başına gittik ve su birden vurdu, geçemedik. Yeniden dükkana geldik. Arabanın üzerine çıktık, bu kez de araç oynamaya başladı. Hemen aracın üzerinden çatılara çıktık ve araba altımızdan kayıp gitti, canımızı zor kurtardık. Yaklaşık 3 buçuk saat çatıda mahsur kaldık, sonra da helikopter geldi" dedi.

Son dakika gündem: SELİN VURDUĞU AYANCIK SANAYİ SİTESİ'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: SELİN VURDUĞU AYANCIK SANAYİ SİTESİ'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: SELİN VURDUĞU AYANCIK SANAYİ SİTESİ'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: SELİN VURDUĞU AYANCIK SANAYİ SİTESİ'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: SELİN VURDUĞU AYANCIK SANAYİ SİTESİ'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: SELİN VURDUĞU AYANCIK SANAYİ SİTESİ'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: SELİN VURDUĞU AYANCIK SANAYİ SİTESİ'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: SELİN VURDUĞU AYANCIK SANAYİ SİTESİ'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: SELİN VURDUĞU AYANCIK SANAYİ SİTESİ'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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