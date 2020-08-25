Son dakika haberleri: Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (7) Son dakika haberi... BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selden hasar gören bölgeleri helikopter ile havadan inceledi.

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selden hasar gören bölgeleri helikopter ile havadan inceledi. Dereli'den helikopter ile hareket eden Bakan Soylu, Tirebolu Doğankent yolu Mursal mevkine indi. Bakan Soylu, burada arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, kayıp jandarmaların yakınları ile de görüştü.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: SABIR VE TAHAMMÜL TAVSİYE EDİYORUM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Giresun'da selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Erbaş, "Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir çalışmayla felakete uğrayan ilçelerimiz inşallah en kısa zamanda eski haline kavuşturulacak. Yıkılması gereken binalar da yıkılacaktır ve yenileri yapılacaktır. Bakanlarımız buradalar, tüm vatandaşlarımız için dua ediyorum, sabır ve tahammül tavsiye ediyorum. Çünkü Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için 4 önemli unsur var. Bunlar da; ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmektir. Afet durumunda bir Müslüman'a gerekli olan bu davranışlardır. Dereli ilçesinde bir camimizin altında bulunan Kur'an kursumuz kullanılmaz halde, onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Espiye ve Yağlıdere'de bazı camilerimiz kullanılmaz hale geldi" dedi.

Kaynak: DHA