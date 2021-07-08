Son dakika haberleri... Selde hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Sami Özkul son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Sami Özkul son yolculuğuna uğurlandı.

Etkili olan yağışlar Akyazı ilçesinde sele neden oldu. Dedeler Mahallesinde yaşanan sel felaketi esnasında evinin yanından geçmekte olan dereye düşen 78 yaşındaki Sami Özkul kayıplara karıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yaklaşık 10 saat sonra, Özkul'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Evinden yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıktaki Mudurnu Çayından cansız bedeni çıkartılan talihsiz adam Dedeler Mahallesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, düzenlenen cenaze törenine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başta olmak üzere Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, protokol üyeleri ve Sami Özkul'un yakınları katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı