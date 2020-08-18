Son dakika haberleri... Selçuklu Mahallesinde asfaltı tamamlandı
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Son dakika haberleri... Selçuklu Mahallesinde asfaltı tamamlandı

Son dakika haberlerine göre Asfalt serim çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede yama, parke yol, kaldırım çalışmalarını sürdüren Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, Selçuklu Mahallesinde başlatmış olduğu sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Son dakika haberleri... Selçuklu Mahallesinde asfaltı tamamlandı
18.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:02

Asfalt serim çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede yama, parke yol, kaldırım çalışmalarını sürdüren Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, Selçuklu Mahallesinde başlatmış olduğu sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Selçuklu Mahallesinde tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ekiplerin sıcak asfalt serim çalışmalarının yanı sıra acil ihtiyaç duyulan bölgelerde yama ve kaldırım çalışmalarına da sürdürdüklerini belirten Başkan Güder, bununla birlikte aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda tamir ve bakım işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Osman başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim"

Çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayaz, "Şuan da mahallemizde bir yandan kanal çalışması yapılırken, diğer yandan ise alt yapıları biten yollarımızın asfalt serimi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, Başkan Yardımcılarımı ve Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleri buradalar. Yapılan bu çalışmaları takdir etmek gerekiyor. Tüm çalışmaları Başkanımız yerinde takip ediyor. Yapılan çalışmalar gerçekten takdire şayan çalışmalar. Mahalle sakinlerim adına Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediyemizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz"

Selçuklu Mahallesinde ki çalışmaları Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte takip eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, "Bugün Selçuklu Mahallemiz de yapılan asfalt serim çalışmasını yerinde görmek için buradayız. Mahallelerimizin güzelleşmesi alt yapıların tamamlanması ile birlikte asfalt serimi de hızlı bir şekilde başladı. Hem Şehit Fevzi mahallesinin kentsel dönüşümü hem de Derme Deresinin ıslah edilmesi sonrası Selçuklu Mahallemizde oraya bağlantılı bir köprü olacak. Ben bu çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz Milletin hizmetkarıyız. Milletin daima yanındayız. Selçuklu mahallesi, Şehit Fevzi mahallesi ve Taştepe mahallelerimizin yolunun geliştirilmesi noktasında Belediyemizin çalışmalarını takdir ediyoruz. Bu çalışmaların devamını inşallah gelecek" şeklinde konuştu.

"Bu bölgeyi kalkındırma adına çalışmalarımız devam edecek"

Daha yaşanılabilir bir Battalgazi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte Selçuklu Mahallemizde gerçekleşen asfalt çalışmalarını inceliyoruz. Daha önce mahallemizde oluşan eksiklikleri muhtarımız bizlere belirtmişti. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak muhtarımızın özellikle belirttiği yol yapımı konusunda ihtiyaçlarını giderme adına çalışmalarımızı yürüttük yürütmeye de devam ediyoruz. Selçuklu mahallemiz örnek mahallelerden bir tanesi olacak. Belki birçok mahalle dönüşümünü gerçekleştirirken, Selçuklu Mahallesini örnek alacak. Bizde örnek olması noktasında belediye olarak elimizden ne geliyorsa ne gerekiyorsa yapıyoruz. Şuan dere kanal yapımına başlanılan derme deresi çalışmaları devam ediyor. Onları hızlandırmamız lazım. Selçuklu Mahallesi Muhtarımız Halil Ayaz, gerçekten çalışkan bir muhtarımız. Mahalleye bir şey kazandırma adına gece gündüz demeden çalışıyor. Kendisi mahalle için olağan üstü gayret sarf ediyor. Burada kendilerine teşekkür ediyorum. Selçuklu Mahallemiz Battalgazi'mizin yaşanabilir mahallelerinden bir tanesi. Bizde daha ileriye taşıma adına Battalgazi Belediyesi olarak ne üzerimize düşüyorsa yapacağız. Sıcak asfalt serimleri, yol açma çalışmaları ile bu bölgeyi kalkındırma adına tüm çalışmalarımızı yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Şuan baktığımızda birkaç yıl öncesinde buralar konut alanlarının olmadığı farklı amaçlarla kullanılan mekanlardı. Ama şuan baktığımızda ise karşımızda yeni inşaatlarla yeni yapılarla modern bir görünüme bürünmüş ve hızla gelişmeye devam ediyor. İnşallah diğer bölgelerimizde de bu bölgemiz gibi dönüşümler erken başlar ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek alt yapı üst yapılar şekillenmiş olur" ifadelerini kullandı.

"Halı saha kazandıracağız"

Bölgedeki gençlerin istifade edebilecekleri bir Gençlik Merkezini yaparak hazır hala getirdiklerini de hatırlatan Başkan Güder, "Özellikle gençlere hitap etmesi bakımından Battalgazi Belediyemize ait yine bu bölgeye hitap edecek bir gençlik merkezimizi yaptık ve hazır hale getirdik. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte buradaki evlatlarımız Gençlik Merkezimizden istifade edecekler. Gençlerimizin sportif aktiviteleri ve etkinliklerini yapılabilmesi içinde de inşallah bu bölgemize güzel bir halı saha da kazandırmış olacağız" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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