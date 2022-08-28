Üye Girişi
Haberler

Selçuklu dönemini temsil eden asker heykelinin mızrağı çalındı

Güncelleme:

Son dakika haberi: DÜZCE'de, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

DÜZCE'de, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, Kültür Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. Selçuklu dönemini temsilen, su kemeri üzerinde bekleyen 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Heykelin eline geçmesi için yapılan delikten geçirilen ince demirde mızrağı göremeyenler, belediyeye bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hem mızrağı çalan hem de heykelleri tahrip eden kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Selçuklu Güncel Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

Saniye Bora Fıçı kimdir? CHP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Buca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Buca adayı Sinan Oğur ve Hurşi Ataman kimdir? Adil Kırgöz kimdir? CHP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz kaç yaşında, nereli? Umut Basmacı kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Avcılar Belediye Başkan adayı Umut Basmacı kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çeşme adayı Abdullah Dokçu ve Menekşe Ecer kimdir? DEM Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çiğli adayı Ahmet Sancı ve Güneş Kırmızıgül kimdir? DEM Parti İzmir Dikili Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Dikili adayı Sinan Özer ve Leyla Yıldız Yardımcı kimdir? DEM Parti İzmir Foça Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Foça adayı Özgür Turunçoğlu ve Fahri Akpirinç kimdir? DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Gaziemir adayı İsmet Başcı ve Emine Dayıoğlu kimdir? DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Güzelbahçe adayı Özlem Aydınalp ve Nazmi Yavuz kimdir? DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karabağlar adayı Ozan Yıldırım ve Nursel Güner Sezer kimdir? Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli? Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karaburun adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Selim Aydın Gümüşdal kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Beyoğlu Belediye Başkan adayı Selim Aydın Gümüşdal kaç yaşında, nereli?
title