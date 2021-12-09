Son dakika haberleri: Selçuklu Belediyesinin geleneği "Halk Günleri" devam ediyor

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gelenek haline gelen Halk Gününde makamında ilçe sakinlerini misafir etti.

Hizmetlerini hemşehrilerine ulaştırırken istişare kültürüne büyük önem veren Selçuklu Belediyesi, vatandaşlarla olan iletişim yollarından bir tanesi olan Halk Günü geleneğini devam ettiriyor. Bu kapsamda ilçe sakinlerini makamında ağırlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hemşehrilerimizle iletişimimizi kuvvetlendiren "Halk Günü" görüşmelerimiz Selçuklu'yu ortak akılla daha ileri hedeflere taşıyacaktır" dedi.

Selçuklu da bulunan herkesin yönetimde fikirleriyle yer alabileceğini belirten Selçuklu Belediye Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Hizmet kalitesinin ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla bu tür görüşmelerin son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Belediye kanunu ve yönetmelikler kapsamında görüşülen her konunun detaylarını inceliyoruz ve uygun olan talepleri hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizle birliktelik ruhuna katkı sağlayan Halk Günü toplantılarımıza bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA