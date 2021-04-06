Selçuklu Belediyesi esnafa desteğini sürdürüyor

Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde zor günler geçiren esnafa destek çalışmalarına devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde zor günler geçiren esnafa destek çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye kiracısı olan esnaflardan 2020 yılı nisan ve mayıs aylarında kapalı oldukları dönemin kiralarının alınmadığı ve kalan 10 aylık kira bedelinde de indirime gidildiği belirtildi.

Belediyenin kiracısı olan park ve spor salonlarında bulunan büfeler, seyyar büfeler, düğün salonları, çay ocağı, kahvehane, lokanta, eczane ve diğer kiralık yerlerden 1 milyon 236 bin 47 liralık alacağından vazgeçtiği aktarılan açıklamada, "Selçuklu Belediyesi 2 aylık kira almama ve yaptığı indirimle esnafa 2 milyon 268 bin 71 lira yardımda bulundu. Konya Esnaf Odaları Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında halen kapalı bulunan kahvehane, okul servisi ve kantin işletmecilerine işletme başı 1000 liralık nakdi yardım yaptı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de esnafın yanında olduklarını vurguladı.

Farklı sektörlerde hizmet gösteren esnafa destekte bulunduklarını ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda berber ve kuaförlerimizi de unutmadık. İlçemizde hizmet veren tüm berber ve kuaförlerimize 100'er adet tek kullanımlık havlu ve saç-sakal kesim önlüğü olan paketler dağıtıyoruz. Bu süreçte yaptıkları mesleğin hassasiyetinden dolayı hijyen kurallarına maksimum seviyede duyarlılık gösteren berber ve kuaför esnaflarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah salgın bir an evvel biter ve ülkemiz normale döner ve esnaflarımız o eski günlerine dönerler diye temenni ediyorum. Biz salgın süreci öncesinde olduğu gibi salgın sürecinde de esnafımızın yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı