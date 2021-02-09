Son dakika haberleri: Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okuluna ziyaret

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Pekyatırmacı'nın, çalışma atölyeleri, sınıflar ve uygulama merkezlerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olduklarını vurguladı.

Okullarla irtibatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hiç kesmediklerini aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Hem ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle hem de okul idarecilerimizle istişarelerimize devam ettik. Bu kapsamda Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulumuza bir ziyaret gerçekleştirdik ve okulumuzun taleplerini değerlendirmeye aldık. İlçemizde bu potansiyelde bir okulun olması ilçemiz adına büyük bir avantaj. Engelli öğrencilerimizin burada aldıkları eğitim sonrasında istihdam edilme noktasında da önceliğe sahip olmaları hem onların aileleri için hem bizler hem de ülkemiz için önemli bir kazanım. Tekrar yüz yüze eğitimin başladığı günlerde hepsiyle bir araya gelmek en büyük arzumuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı