Son dakika haberleri... Selçuklu Belediye Başkanı çocuklarla bir araya geldi
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Son dakika haberleri... Selçuklu Belediye Başkanı çocuklarla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Selçuklu Belediye Başkanı çocuklarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Merkez Cami'de yaz Kuran kursu eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Merkez Cami'de yaz Kuran kursu eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nin camide sahnelediği Hacivat ve Karagöz gölge oyununun çocuklara neşeli anlar yaşattığı belirtildi.

Gölge oyununun yaz boyunca Selçuklu'daki camileri gezerek çocuklara keyifli anlar yaşatmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Sizleri böyle camide görmek bizi çok mutlu ediyor. Camide hem Kuran öğreniyor hem de temel dini bilgileri öğreniyorsunuz bu bizleri sevindiriyor. Siz bizim geleceğimizsiniz. Bizler inşallah bundan sonraki süreçlerde de dini bilgilerin yanında milli ve manevi değerleri öğrenmenize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Gelecekte bütün makamlarda sizler olacaksınız o yüzden sizlerin en iyi şekilde yetişmesi ve tüm donanımlara sahip olmanız bizler için çok önemli."

Son dakika haberleri... Selçuklu Belediye Başkanı çocuklarla bir araya geldi
Son dakika haberleri... Selçuklu Belediye Başkanı çocuklarla bir araya geldi
Son dakika haberleri... Selçuklu Belediye Başkanı çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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