Son dakika haberleri: Selçuk: "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar...
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Son dakika haberleri: Selçuk: "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar...

06.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:36
Son dakika haberleri: Selçuk:

Son dakika haber: Selçuk: "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız."

Selçuk: "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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