Son dakika haberleri: Selçuk Üniversitesi'ni TEKNOFEST'te 468 yarışmacı temsil edecek

Gelen son dakika haberine göre Selçuk Üniversitesi, 35 kategoride 39 bin 684 takımın başvurduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'e 468 yarışmacı ve 142 takımla katılıyor.

Selçuk Üniversitesi, 35 kategoride 39 bin 684 takımın başvurduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'e 468 yarışmacı ve 142 takımla katılıyor.

Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, yerli ve milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunan TEKNOFEST'e olan ilginin ve kategori sayısının her geçen yıl biraz daha arttığını söyledi.

Festivale, ilk ve ortaöğretimin de dahil edilmesiyle küçük yaştan itibaren öğrencilerin bilimi sevmesine, yeni bir şeyler üretebilme becerisi kazanmasına imkan tanındığını vurgulayan Sarıtaş, şunları kaydetti:

"Selçuk Üniversitesi olarak TEKNOFEST'in 2022 yılında Konya'da gerçekleştirilmesini çok istiyoruz. Konya'da yapılması halinde Selçuk Üniversitesi ailesi olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız. TEKNOFEST'te yarışacak olan öğrencilerimize, danışman hocalarımıza desteklerinden dolayı Selçuk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Metin Aksoy'a, T3 Vakfının yöneticilerine, yerli ve milli teknoloji hamlesi çerçevesinde ülkemizin geleceğine yön veren politikalar üretme gayesiyle TEKNOFEST'e destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

TEKNOFEST'in heyecanı, bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yaşanacak. TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara İstanbul, 13 bin 819 takım ile en çok başvuru yapan il oldu. Geçen yıl TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Gaziantep 6 bin 980 takım ile ikinci olurken, üçüncü ise 3 bin 153 takım ile Mersin oldu. Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Sakarya, Bursa ve Konya ise en çok başvuru yapan ilk 10 şehir arasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı