Son dakika haberleri: Selçuk'tan yangın bölgesi Muğla'ya yardım eli
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Son dakika haberleri: Selçuk'tan yangın bölgesi Muğla'ya yardım eli

Son dakika haberleri: Selçuk'tan yangın bölgesi Muğla'ya yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tüm Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarının yaralarını sarmak için bir çağrıda bulunan Selçuk Belediyesi, duyarlı vatandaşlardan toplanan yardımları hazırlayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezine gönderdi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarının yaralarını sarmak için bir çağrıda bulunan Selçuk Belediyesi, duyarlı vatandaşlardan toplanan yardımları hazırlayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezine gönderdi.

Daha önce yangından etkilenen sokak hayvanları için Marmaris Armutalan mevkiinde Haybulans konuşlandıran Selçuk Belediyesi, Muğla'da yaşayan vatandaşlar ve sokak hayvanları için çağrıya çıktı. Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla toplanan yardımlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezinden gerekli yerlere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ulaştırılacak yardım malzemeleri arasında, bölgede yaşayan vatandaşlar için hayati öneme sahip olan yanık merhemi, yanmaz eldiven, tepe lambası, pil, kadın erkek kıyafetleri, hijyen ve acil yardım malzemelerinin yanı sıra can dostları için de mama yer alıyor. - İZMİR

Son dakika haberleri: Selçuk'tan yangın bölgesi Muğla'ya yardım eli
Son dakika haberleri: Selçuk'tan yangın bölgesi Muğla'ya yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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