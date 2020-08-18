Son dakika haberleri... Selçuk: "MEB Asistan, Milli Eğitim Bakanlığı hakkında her türlü soruya cevap verebilecek durumda"
Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB Asistan" tanıtım toplantısında konuştu.
18.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:15
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB Asistan" tanıtım toplantısında konuştu. (2)
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Kaynak: AA