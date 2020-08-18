Son dakika haberleri... Selçuk: "MEB Asistan, Milli Eğitim Bakanlığı hakkında her türlü soruya cevap verebilecek durumda" Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB Asistan" tanıtım toplantısında konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB Asistan" tanıtım toplantısında konuştu. (2) Kaynak: AA