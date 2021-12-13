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Selçuk İnan: "Muslera'nın durumu ciddi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan maçın ardından konuştu.

DG Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan maçın ardından konuştu. İnan, "Az önce Muslera ile görüştük. Durumu ciddi görünüyor. Ama şuan konuşmak için erken. Yarınki kontrollerinde inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Sakatlandığı için çok üzgünüz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan İnan, "Az önce Muslera ile görüştük. Durumu ciddi görünüyor. Ama şuan konuşmak için erken. Yarınki kontrollerinde inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Sakatlandığı için çok üzgünüz. O pozisyona gelecek olursak, bir yetkilinin bizi aydınlatmasını isterim. Çünkü sporcu sağlığının çok önemli olduğu söyleniyor. Çok önemli bir pozisyona girecekken hakem maçı durdurdu. Sporcu sağlığı bizim için daha önemli dedi. Çok doğru söyledi bence. Ama Muslera'nın pozisyonunda da sporcu sağlığı önemliydi. Hakeme bunu hatırlatmak lazım. Hakem öyle taktir etti. Son haftalarda hakemlerin taktiri hep aleyhimizde oluyor. Muslera yerdeyken golü yedik. Yerdeki kaleciydi, maçı durdurması gerekiyordu. Ben de merak ediyorum. Nedenini anlatarak bizi aydınlatırsalar seviniriz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Selçuk İnan: Muslera'nın durumu ciddi

Selçuk İnan: Muslera'nın durumu ciddi

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