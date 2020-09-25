Son dakika haberleri! Selçuk: "Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık"

Son dakika gündem haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Protokol imzalanması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık.