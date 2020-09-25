Son dakika haberleri! Selçuk: "Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık"
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Son dakika haberleri! Selçuk: "Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık"

25.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:30

Son dakika gündem haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Protokol imzalanması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

Protokol imzalanması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık."

Son dakika haberleri! Selçuk: 'Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık'
Son dakika haberleri! Selçuk: 'Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık'
Son dakika haberleri! Selçuk: 'Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık'
Son dakika haberleri! Selçuk: 'Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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