Son dakika haberleri! Selçuk: "Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık"
25.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:30
Son dakika gündem haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Protokol imzalanması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması
Protokol imzalanması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat