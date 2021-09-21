Selçuk Bayraktar: Atılan tohumlar yavaş yavaş yeşermeye başladı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Atılan tohumlar yeşermeye ve kendini göstermeye başladı. Bu bizim için en büyük gurur diyebilirim" dedi.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST başladı. Festival alanında basına açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "Ulaşım kısıtlı olmasına rağmen bizim beklediğimizden fazla bir ilgi oldu. 2019'da metro buraya kadar geliyordu. O dönemden bu yana da metro tamirde. O yüzden de ring seferleri düzenledik. Biraz zor olsa da gelmek, beklediğimizden daha fazla bir katılım oldu. Sabah saatlerinde ziyaretçi sayısı 40 bin kişiye ulaşmıştı. 2019 yılında rekor kırdıktan sonra TEKNOFEST şimdi çok daha donanımlı, keyifli bir festival deneyimi yaşatmış oldu" diye konuştu.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri