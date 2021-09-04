Son dakika haberleri: Selami Şahin, Fişekhane'de konser verdi
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Son dakika haberleri: Selami Şahin, Fişekhane'de konser verdi

Son dakika haberleri: Selami Şahin, Fişekhane'de konser verdi
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika kültür sanat haberi... Yarım asrı geçkin sanat hayatını geride bırakan besteci ve yorumcu Selami Şahin, uzun bir aranın ardından pandemi süreci sonrası İstanbullu dinleyicileriyle Fişekhane Sahnesi'nde bir araya geldi.

Yarım asrı geçkin sanat hayatını geride bırakan besteci ve yorumcu Selami Şahin, uzun bir aranın ardından pandemi süreci sonrası İstanbullu dinleyicileriyle Fişekhane Sahnesi'nde bir araya geldi.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selami Şahin, "Ben müzikseverlerin heyecanıyla var oluyorum. Anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Her konserimde sanki hayatımda ilk defa sahneye çıkar gibi bir heyecan duyuyorum. Sevenlerimle buluşmak benim için çok büyük bir mutluluk." dedi.

Şahin, pandemi döneminde çok konser teklifi aldığını, fakat sağlığının daha önemli olduğunu belirterek, "Pandemi dönemi boyunca en az 8 beste yaptım. Yıl sonu inşallah yeni bir albüm çıkartacağım. Konserlerime yeni şarkılarımla devam edeceğim. Albüm için inanılmaz güzel şarkılar yaptım. İnsanları mutlu edecek çok şarkım var. Şükürler olsun bu aydan itibaren sahnelere kaldığım yerden devam edeceğim. Sevenlerimle buluşmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Kovid-19 tedbirlerine göre gerçekleştirilen konserde usta sanatçı, aralarında "Seninle Başım Dertte", "Nerde Akşam Orada Sabah" ve "Gitme Sana Muhtacım"ın bulunduğu unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Selami Şahin, sahnede ise hayranlarına karşı, "Sahneye her geldiğimde ilk defa gelmişim gibi hissediyorum ve bu gücü sizden, sizin büyük sevginizden alıyorum, Allah sizi başımdan eksik etmesin, iyi ki varsınız." diye konuştu.

Konserde, sanatçıya Semi Jazz Orkestrası eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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