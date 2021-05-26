Son dakika haberleri | Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberleri | Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberleri | Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini alenen aşağılama' ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na söylediği sözler nedeniyle 'hakaret' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini alenen aşağılama' ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na söylediği sözler nedeniyle 'hakaret' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu olan sanık Demirtaş, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşmada Demirtaş'ın avukatları da hazır bulundu. İfade veren Demirtaş, "Kimseye hakaret etmedim. Hükümet politikalarını sert bir şekilde dile getirdim. Görevimi yaptım" iddiasında bulundu.

Hakim Selahattin Demirtaş'ın 'milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının anayasa aykırı olduğu' yönündeki iddialarının mahkemece ciddi görülmediği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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