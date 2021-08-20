Son dakika haberleri... Sel ve yangından etkilenen camiler için yardım toplandı
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Son dakika haberleri... Sel ve yangından etkilenen camiler için yardım toplandı

Son dakika haberleri... Sel ve yangından etkilenen camiler için yardım toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de Cuma namazı sonrası sel ve yangın bölgesinde zarar gören camiler için cemaatten nakdi yardım toplandı.

Eskişehir'de Cuma namazı sonrası sel ve yangın bölgesinde zarar gören camiler için cemaatten nakdi yardım toplandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan akabinde özellikle Akdeniz bölgesini oldukça etkileyen yangın ve geçtiğimiz hafta Karadeniz bölgesinde yaşanan sel afeti bölge halkının yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirdi. Üst üste yaşanan olaylar ülke genelinde insanları derinden üzmüş, yangın ve selden etkilenen vatandaşlar için yardım seferberliği başlamıştı. Yaşanan sel ve yangın felaketleri evlerde tahribata neden olduğu gibi bazı camilerde kullanılamaz hale getirdi. Yangın ve selden dolayı kullanılamaz hale gelen camiler ile Kur'an kursları için, bugün Eskişehir Reşadiye Camii'nde, Cuma namazı bitimiyle yardım toplandı. Namazını kılan cemaatin yardım kutusuna para atarak yaptığı yardıma, vatandaşlarca yoğun katılım gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri... Sel ve yangından etkilenen camiler için yardım toplandı
Son dakika haberleri... Sel ve yangından etkilenen camiler için yardım toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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