Sel sularının Ayancık'taki İl Özel İdaresi şantiyesini bastığı anlar kameraya yansıdı
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Sel sularının Ayancık'taki İl Özel İdaresi şantiyesini bastığı anlar kameraya yansıdı

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesindeki İl Özel İdaresi şantiyesine sel sularının geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sinop'un Ayancık ilçesindeki İl Özel İdaresi şantiyesine sel sularının geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçede 11 Ağustos'ta sağanağın ardından meydana gelen sel felaketi sırasında İl Özel İdaresi şantiyesinde büyük panik yaşandı.

Sel sularının şantiyeyi bastığı anlar, çalışanlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde iş makinesi üzerinde yardım isteyen kepçe operatörü, iş makinesinin sel sularına kapılması ve çalışanların helikopterle tahliye edilmesi yer alıyor.

Sel sularının Ayancık'taki İl Özel İdaresi şantiyesini bastığı anlar kameraya yansıdı
Sel sularının Ayancık'taki İl Özel İdaresi şantiyesini bastığı anlar kameraya yansıdı
Sel sularının Ayancık'taki İl Özel İdaresi şantiyesini bastığı anlar kameraya yansıdı
Sel sularının Ayancık'taki İl Özel İdaresi şantiyesini bastığı anlar kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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