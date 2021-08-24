Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta trafik polisinden yürek ısındıran hareket
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Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta trafik polisinden yürek ısındıran hareket

Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta trafik polisinden yürek ısındıran hareket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir trafik polisinin davranışı gönülleri fethetti.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir trafik polisinin davranışı gönülleri fethetti.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir trafik polisi namaz kılmak isteyen ancak seccadesi olmayan bir vatandaşa yardımcı oldu. Trafik polisi montunu çıkarıp yere sererek seccadesi olmayan vatandaşın namaz kılmasına yardımcı oldu. Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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