Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle jeneratör yardımı

Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köylere helikopterle jeneratör götürülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köylere helikopterle jeneratör götürülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketi nedeniyle elektriksiz kalan köylerin elektrik ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Bozkurt'a 3 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesine 80 kilovatlık jeneratörleri getiren Başkent EDAŞ ekipleri, bu jeneratörleri jandarma helikopterine halat yardımıyla bağladı. Ekipler helikopterin içerisine de 8 kilovatlık iki jeneratör koydu.

Abana'dan jeneratörlerle birlikte havalanan helikopter, selden etkilenen köylere ulaştı.

Köylüler jeneratör getiren helikopteri büyük mutlulukla karşıladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de selin yaşandığı ilk günlerden itibaren bölgede çalışmaları inceliyor.

Başkent EDAŞ çalışanlarından Fatih Yaylalı AA muhabirine, 40'ar kilovatlık 2 jeneratör getirdiklerini söyledi.

Bu şekilde köydeki vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Yaylalı, "Helikopterle jeneratör getirdik, ilk defa böyle bir şey yapılıyor." diye konuştu.

Bozkurt ilçesinin Sakızcılar köyü muhtarı İbrahim Yorulmaz ise sel felaketi sonrası elektriklerinin gittiğini söyledi.

Köyde yaklaşık 180 kişinin kaldığını anlatan Yorulmaz, "Devletimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Mustafa Özdemir de büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Devletimiz jeneratör göndermiş sağ olsun, var olsun. Bu akşam millet ne mutlu ki ışığa kavuşacak. Kaç gündür bunu bekliyoruz." diye konuştu.

Köylerinin 50 hane olduğunu belirten Döne Durmaz da sel nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını kaydederek, "Elektrik için bir jeneratör geldi. Sözün bittiği yerdeyiz. Yetkililere çok teşekkür ederim. Küçük çocuklarımız var, hasta çocuklarımız var, yaşlı insanlar var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu