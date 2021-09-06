Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çalışmalar 26'ncı gününde devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çalışmalar 26'ncı gününde devam ediyor

Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çalışmalar 26'ncı gününde devam ediyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ekipler 26 gündür çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ekipler 26 gündür çalışmalarına devam ediyor.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgede yaraların sarılması için mücadele ediyor.

Selin getirdiği çamurun büyük ölçüde temizlendiği ilçede, hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Belirlenen binaların yıkımını gerçekleştiren ekipler, bir yandan da iş yerlerinin tadilatı için çalışmalar yürütüyor.

Yıkılan iş yerlerinin yerine yenilerinin temellerinin de atılmaya başlandığı ilçede, selde kaybolanlar hava, kara ve denizden aranıyor.

Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çalışmalar 26'ncı gününde devam ediyor
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çalışmalar 26'ncı gününde devam ediyor
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çalışmalar 26'ncı gününde devam ediyor
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çalışmalar 26'ncı gününde devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Derya Şensoy Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Diego Ali Koç Cristiano Samet Aybaba Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çalışmalar 26'ncı gününde devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:17:25. #1.14#

title