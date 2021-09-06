Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çalışmalar 26'ncı gününde devam ediyor

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ekipler 26 gündür çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ekipler 26 gündür çalışmalarına devam ediyor.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgede yaraların sarılması için mücadele ediyor.

Selin getirdiği çamurun büyük ölçüde temizlendiği ilçede, hayatın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Belirlenen binaların yıkımını gerçekleştiren ekipler, bir yandan da iş yerlerinin tadilatı için çalışmalar yürütüyor.

Yıkılan iş yerlerinin yerine yenilerinin temellerinin de atılmaya başlandığı ilçede, selde kaybolanlar hava, kara ve denizden aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu