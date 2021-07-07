Son dakika haberleri: Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor
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Son dakika haberleri: Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor

Son dakika haberleri: Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde yoğun yağış sonrası sel meydana gelirken, araçlar ve dükkanlar sular altında kaldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde yoğun yağış sonrası sel meydana gelirken, araçlar ve dükkanlar sular altında kaldı.

Ormanlı Beldesinde dünden itibaren etkisini sürdüren şiddetli yağış, sele neden olurken vatandaşlar zor durumda kaldı. Beldede bir çok dükkanı su basarken, park halinde olan otomobiller suya gömüldü. Ormanlı Beldesine giriş yolu olan Ortacı mevki'inde dereden yükselen sular, yolun kapanmasına neden olurken, ulaşım alternatif yoldan sağlandı. Beldede orman ürünlerinde hizmet veren Gökhan Tekin, kendilerine ait tomrukların sular ile birlikte akıntıya kapıldığını söyledi. Köyün girişindeki köprünün dereden yükselen sulardan dolayı yıkıldığını ifade eden muhtar Köksal Tekin, bazı vatandaşların tavuklarının telef olduğunu köyde bir çok vatandaşın selden etkilendiğini söyledi.

Ormanlı Belediye binası yanında bulunan alanda park halinde olan otomobil ve patpat diye tabir edilen tarım araçları sular altında kaldı. Sabah iş yerini açan berber Recep Tosuncuk ise bir anda suların geldiğini ancak dükkan içinde hasarın meydana geldiğini söyledi. Şiddetli yağış ile birlikte toprak ve dalların beldedeki dükkanların önünü kapladığı görüldü. Tarım araçlarının yedek parçaları satışı ve motor tamirini yapan Eyüp Odabaş ise bir dakika içinde her şeyin olduğunu, dükkanın sular altında kaldığını belirtti. Beldede kahve işletmecisi olan Sercan Tosuncuk ise aniden gelen sular esnasında kahvede müşterilerin de olduğunu vurgulayarak kaçarken yanına bugünkü hasılatı aldığını söyledi.

Beldede yaşanan sel felaketi sonrası Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve protokol gelerek incelemelerde bulundu. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri: Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor
Son dakika haberleri: Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor
Son dakika haberleri: Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor
Son dakika haberleri: Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor
Son dakika haberleri: Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor
Son dakika haberleri: Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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